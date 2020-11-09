Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak

09.11.2020 13:59

- Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak Belen ilçesinde 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk etapta 50 hektar alanda 80 bin fidan dikimi yapılacak Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan ormanlık yangınlarında zarar gören yaklaşık 300 hektar alanın...

- Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak

Belen ilçesinde 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk etapta 50 hektar alanda 80 bin fidan dikimi yapılacak

HATAY - Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan ormanlık yangınlarında zarar gören yaklaşık 300 hektar alanın ağaçlandırma çalışmalarının ilki 11 Kasım'da düzenlenecek Ağaçlandırma Seferberliği töreniyle başlayacak.

9 Ekim tarihinde Hatay'ın Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 300 hektar ormanlık alan ve çok sayıda iş yeri ile ev zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belen'de düzenlenecek "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği"nde ilk etapta 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek.

Fıstıkçamı, kızılçam, zeytin ve servi fidanlarının dikileceği 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili törenin yapılacağı bölgede çalışmalar sürüyor.

Yangın bölgesinde vasfını kaybetmiş ağaçların kesilmesi ve arazinin yeni fidan dikimine hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapılırken kesilen ağaçlar da yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından kağıt yapımında kullanılmak üzere bölgede muhafaza ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Hatay'daki yangınlarda zarar gören alanlara dikilmesi için gönderilen fidanlar da Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı planlama çerçevesinde toprakla buluşturulacak.

2020 ve 2021 ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Hatay'da geleceğe nefes projesi ile birlikte 1 milyon 563 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak
Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak
Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak
Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak

Kasım, Belen, Milli, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 1 milyon 563 bin fidan toprakla buluşacak - Son Dakika


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