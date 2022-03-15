Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

15.03.2022 14:22
Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki bir depoda 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki bir depoda 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde kaçak nargile tütünü imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü, imalatta kullanılan, 575 kilogram glikoz, 500 litre gliserin, 1 adet karıştırma makinesi, 1 adet paketleme makinesi, 2 adet kantar, 1 adet hassas terazi, 2 bin adet boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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