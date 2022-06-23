1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti

23.06.2022 20:51

Yayladağı Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin En Güney Cephesi" konulu 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yayladağı Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin En Güney Cephesi" konulu 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleştirildi.

Yayladağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, sempozyumun yapılması ve kitaplaştırılması için 8 aydır çalıştıklarını söyledi.

Sempozyumun yapılmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin güney cephesi tarih kitaplarında, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olarak bilinir ama velakin bunun Yayladağı olduğunu hem akademik olarak hem de ilim olarak tarihi kayıtlara geçirmeyi başardık."

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da "Burada ana vatana katılışımızın bilgilerine ve o tarihe baktığımızda Hatay'ın ne kadar önemli bir il olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nda ettiği mücadelelerle neden kolay olmadığını anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum soru ve cevaplarla devam etti.

Sempozyum plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

YORUMLAR
500
1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı 1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı 'İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi' sempozyumu düzenlendi 'İstanbul'da Deprem ve Tsunami Tehlikesi' sempozyumu düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:27 Akşener emeklilere vaatte bulundu: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 22:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement