Son Dakika Haberleri: Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

15 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 Suriyeli ile birer Irak ve Filistinli göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular Hatay İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü Sari U. (24) gözaltına alındı.
Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:58 Kaynak: AA
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