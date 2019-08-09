Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
15 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:58 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçeye bağlı Kurtlusoğuksu
Mahallesi'nde yol uygulaması yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 Suriyeli ile birer Irak
ve Filistinli göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular Hatay İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü Sari U. (24) gözaltına alındı.
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Şarapnel parçaları evlere saplandı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi