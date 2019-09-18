Hatay'da 10 hektar orman yandı

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, dün akşam ormanlık alanda birçok noktada çıkan yangın bugün sabah söndürüldü. Yangında, 10 hektar orman zarar gördü.

Dün saat 19.00'de ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışıldı. Sabahın erken saatlerinde 4 helikopterle yangın söndürüldü. Yangında 10 hektar ormanın zarar gördüğü bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.