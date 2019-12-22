Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı - Son Dakika

Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması gerçekleştirildi.

Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması gerçekleştirildi.

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesi iş birliğinde Numune Evler Mahallesi Öğmeiş Sahilinde gerçekleşen yarışmada, 100 balıkçı en iyi balığı tutmak için mücadele etti.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, sosyal belediyeciliği önemsediklerini söyledi.

OSABDER Başkanı Serdar Zihni de sahil ilçesi olan Dörtyol'da vatandaşlara balığı sevdirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dereceye giren yarışmacılara festival törenlerinde ödülleri verileceği öğrenildi.

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak
Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
18:09 İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu - Son Dakika
18:08 Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır - Son Dakika
18:07 'Jandarma' yalanıyla dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika
18:06 İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
18:06 CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]