Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

02.06.2022 11:33

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi Hatay'da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

HATAY - Hatay'da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak alkol kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 10 ton 600 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Evin sahibi F.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi
Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi
Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi
Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

YORUMLAR
500
10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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