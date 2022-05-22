Hatay'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

22.05.2022 14:17
Hatay'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Hatay'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Hatay'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay Hatay Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik için aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bisikletli, Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

Bisikletliler yaklaşık 8 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Yüksel Aydın, bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay olarak beş bağımlılıkla aralıksız mücadele ettiklerini aktaran Aydın, bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de çalıştıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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