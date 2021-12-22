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Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.12.2021 11:53
Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "silahlı tehdit ve kasten yaralama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z'nin Beşaslan Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu tespit etti.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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