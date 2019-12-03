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Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı
7 saat önce
Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:00 Kaynak: AA
Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.
Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.
Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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