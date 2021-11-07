Hatay'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı ve yağma" suçlarında hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan K.Ö'nün Yeşilköy Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda hükümlüyü yakaladı. K.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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