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Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

16.02.2022 14:47
Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma yaptı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi üzerinde durdurulan bir motosiklet üzerinde bulunan kolilerde yapılan aramada100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü A.Z. gözaltına alındı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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