Son Dakika Haberleri: Hatay'da 103 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 103 düzensiz göçmen yakalandı

31 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 103 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 103 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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