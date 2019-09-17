Hatay'da 103 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.
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