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Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

20.02.2022 10:50
Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde park halindeki 11 aracın lastiğini patlatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Y.K, M.K. ve K.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İskenderun'da önceki gün park halindeki 11 aracın lastiklerinin kesici aletle patlatması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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