Hatay'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, saklandığı adresi tespit ettiği N.D'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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