Hatay'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla