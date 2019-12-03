Son Dakika Haberleri: Hatay'da 12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da 12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.

Hatay'da 12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, Muradiye Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri Yıldıray R'yi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Yıldıray R'nin, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan, 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 21 bin 300 lira para cezasının bulunduğunu belirledi.

Adliyeye sevk edilen hükümlü Yıldıray R, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 06:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]