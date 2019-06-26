Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:56 Kaynak: İHA
'da 12 kaçak göçmen yakalandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye
'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye
uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda 79 EE 450 plakalı minibüste yaptıkları kimlik kontrolünde yasadışı yollarlar Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 12 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan ve daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
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