Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin 5 evde yaptığı aramalarda, 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Samandağ ilçesi Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde 5 ayrı eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirdi. Y.C., C.G., İ.G., Y.U. ve D.E. de gözaltına alındı.