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Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

12.02.2022 12:58

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin 5 evde yaptığı aramalarda, 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin 5 evde yaptığı aramalarda, 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Samandağ ilçesi Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde 5 ayrı eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirdi. Y.C., C.G., İ.G., Y.U. ve D.E. de gözaltına alındı.


Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı - Son Dakika
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