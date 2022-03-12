Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

12.03.2022 11:38
Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dörtyol'da olduğunu belirledi.

Firari hükümlünün Yeşilköy Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla H.B'yi yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcılık, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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