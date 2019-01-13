Son Dakika Haberleri: Hatay'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

11 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yolardan geçtikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yolardan geçtikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydınlı Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 42 MA 2363 ve 31 MA 3525 plakalı iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 13 Suriyeli yakalandı.

Suriyeli sürücüler M.E. (45) ve B.A. (47) ile organizatörlük yaptığı iddia edilen E.M. (43) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 Suriyeliye Hatay Yardımlaşma Derneğince çorap, mont ve ayakkabı verildi.

Düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:27:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]