Son Dakika Haberleri: Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtuluş Caddesi üzerinde uygulama yapan Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 31 BD 367 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, minibüsle kaçmaya çalışırken caddede park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Kısa süren kovalamaca sonrası minibüs, Mareşal Çakmak Caddesi'nde polis ekiplerinin yola kurduğu kapan sayesinde durduruldu.
İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan kontrolde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:42 Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Belen, Hatay, Güncel
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