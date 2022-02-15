Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan 270 bin lira değerinde 13 ekran kartının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, K.A. ve İ.G'yi yakaladı, çalınan ekran kartları da ele geçirildi.
Kaynak: AA
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