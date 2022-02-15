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Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

15.02.2022 19:47

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan 270 bin lira değerinde 13 ekran kartının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, K.A. ve İ.G'yi yakaladı, çalınan ekran kartları da ele geçirildi.

Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 13 ekran kartı çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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