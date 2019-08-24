Son Dakika Haberleri: Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

57 dakika önce

Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandıHATAY - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.

Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 göçmen Hatay'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen yabancı 13 düzensiz göçmen belirlendi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerin alınan göçmenler daha sonra Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ADANA Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin TL verecek
Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:56:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]