Adreste yapılan aramada Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 sikke, 35 yüzük, çeşitli şekillerde 9 obje ve 1 parfüm şişesi olmak üzere 131 parça eser bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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