Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
33 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve hırsızlık gibi 14 ayrı suçtan aranan Aydın B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Barıştepe Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, Aydın B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın B. tutuklandı.
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