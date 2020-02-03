Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

33 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay'da 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaralama ve tehdit gibi 14 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, tehdit ve hırsızlık gibi 14 ayrı suçtan aranan Aydın B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Barıştepe Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, Aydın B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın B. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Aydın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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