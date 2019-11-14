Son Dakika Haberleri: Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu
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Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

7 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 76 okulda eğitim gören 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.

Hatay'da 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesindeki 76 okulda eğitim gören 14 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe genelindeki lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri aynı anda bir ders saati boyunca kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilere kitap sevgisini kazandırmak olduğunu söyledi.

Kampanyanın 6 haftadır devam ettiğini ve öğrenciler üzerine olumlu etkilerinin olduğunu ifade eden Bayraktar, öğrencilerin ellerinde kitapla dolaşmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayraktar, "Kampanyanın devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen kitaplar komisyonumuz tarafından incelenerek yaş gruplarına göre okullara dağıtılıyor." dedi.

Dervişpaşa Ortaokulu öğrencilerinden Kadriye Sarıbay da, projeden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Haftada iki kitap bitirdiğini belirten Sarıbay, arkadaşlarıyla anda kitap okuduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

Hatay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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