Son Dakika Haberleri: Hatay'da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
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Hatay'da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

4 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Karakolu ekiplerince, Batıayaz Mahallesi'nde ormanlık arazide ekilmiş 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Kenevirlerin jandarma ekiplerince imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

Jandarma, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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