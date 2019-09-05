Hatay'da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Karakolu ekiplerince, Batıayaz Mahallesi'nde ormanlık arazide ekilmiş 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Kenevirlerin jandarma ekiplerince imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY