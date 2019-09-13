Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'a bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan emniyet birimleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Yasa dışı göçmen taşıdığı saptanan araç sürücüsü Suriye uyruklu Muhammet isimli şahıs ise 31 MC 628 plakalı aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.



Emniyet geniş kapsamlı soruşturma başlattı. - HATAY