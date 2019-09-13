Son Dakika Haberleri: Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'a bağlı Kurtlu Soğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan emniyet birimleri şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne, ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Yasa dışı göçmen taşıdığı saptanan araç sürücüsü Suriye uyruklu Muhammet isimli şahıs ise 31 MC 628 plakalı aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.


Emniyet geniş kapsamlı soruşturma başlattı. - HATAY

Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz gazisi, evinin balkonunda uçak yapıyor
Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı Erdoğan sinyali sonrası YPG'li teröristler hendek kazısına hız verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]