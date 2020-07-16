Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler için dua okundu, Türk tarihinde yer edinen marşlar çalındı.

HATAY'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler için dua okundu, Türk tarihinde yer edinen marşlar çalındı.

Antakya Anıt Meydanı'ndaki etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı ile başlayan program, sinevizyon sunumu ile devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarı sahne alarak Türk tarihinde yer edinen marşları seslendirdi. Program Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 15 Temmuz'da ve geçmişten bu yana ülke için canını feda eden şehitlere dua etmesi ile devam etti. Duanın ardından Hatay İl Müftülüğü ilahi korosu kısa bir dinleti gerçekleştirdi.

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'İÇİMİZDEYDİLER AMA DIŞARIDAN KUMANDA EDİLİYORLARDI'

Günün anısına konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şunları söyledi:

"Bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin evlatlarıyız. 1200'lü yıllarda Sultan Alparslan'ın fethiyle başlayan Anadolu'daki maceramız çok çetrefilli geçmiş olsa da bu topraklarda kalıcı ve ebedi olduğumuzu da mühürlemiştir. 1071 Malazgirt Zaferi, bu toprakların Türk yurdu olduğunu,1453'te İstanbul'un fethiyle bunun şahlandığını, Balkanlar'da, Kafkasya'da Ortadoğu'daki bu milletin evlatlarının zaferle coştuğunu biliyoruz. Ancak bu bin yıllık tarih içerisinde çok çetin mücadelelerle çok çetin düşmanlarla da karşı karşıya geldik. Savaşın en şiddetlisini meydan muharebelerinde bu milletin evlatları göğüs göğüse yaptı. Bu milletin evlatları savaş meydanlarından zaferle çıktı ancak bu topraklarda hiçbir zaman görmediğimiz bir ihaneti 15 Temmuz 2016'da gördük. Bu çok kahpe bir örnekti. Bu milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzerimize gelenler; bu milletin içerisinde yetişen, bu milletin ekmeğiyle beslenenlerdi. İçimizdeydiler ama dışarıdan kumanda ediliyorlardı. Bizimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorlardı ama başkalarının kılıcını çekip üzerimize öyle yürüdüler. Ama bu millet 15 Temmuz'da onlara verilmesi gereken dersi verdi. Meydanlara çıkarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunlar gerekli cevabı aldılar."


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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