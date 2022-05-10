Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. - Son Dakika
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Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

10.05.2022 11:22
Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'da Antakyaİskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Antakya - İskenderun karayolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 150 bin adet kaçak makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücü H.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun, Tragger, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. - Son Dakika
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