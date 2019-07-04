Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
15 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:00 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtlusoğuksu
Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı'nda uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 59 MA 0235, 31 MA 4379 hafif ticari araç ile 34 HZ 5238 plakalı otomobilde yaptıkları kontrolde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 16 göçmen tespit etti.
Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23), V.E. (45) ile A.R. (26) gözaltına alındı.
Öte yandan, göçmenlere Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından kıyafet ve yemek yardımı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur