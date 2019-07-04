Son Dakika Haberleri: Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

15 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 59 MA 0235, 31 MA 4379 hafif ticari araç ile 34 HZ 5238 plakalı otomobilde yaptıkları kontrolde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 16 göçmen tespit etti.
Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23), V.E. (45) ile A.R. (26) gözaltına alındı.
Öte yandan, göçmenlere Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından kıyafet ve yemek yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Kırıkhan, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iade edildi (2) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 01:16:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]