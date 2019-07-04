Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur