Hatay'da 16 kilogram "balina kusmuğu" ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 16 kilogram "balina kusmuğu" ele geçirildi

16.06.2022 12:44
Hatay'da 16 kilogram "balina kusmuğu" ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kente kaçak yollarla getirildiği belirlenen 16 kilogram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kente kaçak yollarla getirildiği belirlenen 16 kilogram "balina kusmuğu" olarak bilinen ambergris ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kozmetik sanayisinde kullanılan ve balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir madde olan ambergrisin, kaçak yollarla Mersin'den Hatay'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, plakasını tespit ederek İskenderun'da durdurduğu hafif ticari araçta 16 kilogram ambergris ele geçirdi.

Sürücü İ.B. ile araçtaki S.S, M.M.D. ve H.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İskenderun, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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