İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kozmetik sanayisinde kullanılan ve balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir madde olan ambergrisin, kaçak yollarla Mersin 'den Hatay'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

İskenderun, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Son Dakika

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