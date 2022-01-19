Hatay'da 162 yasaklı ırk köpek kısırlaştırıldı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) kentte 162 yasaklı ırk köpeğin ücretsiz olarak kısırlaştırıldığını bildirdi.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, yazılı açıklamasında, ücretsiz kısırlaştırma için son tarihin 14 Ocak olduğunu duyurduklarını hatırlattı.

Vatandaşların hayvanlarını sokağa terk etmesini önlemek amacıyla ücretsiz kısırlaştırma çalışması yaptıklarını belirten Kilisli, bu tarihe kadar Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 162 yasaklı ırk köpeğin bu kapsamda kısırlaştırıldığını kaydetti.