Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

18.03.2022 10:16
Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017'de kaybolan S.A'nın 3 yıl önce su kuyusunda cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017'de kaybolan S.A'nın 3 yıl önce su kuyusunda cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Mart'ta gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında, 5'i S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı. S.A'nın dini nikahlı kocası İ.D, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla 15 Mart'ta tutuklanmıştı.

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Altınözü, 14 Mart, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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