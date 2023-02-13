Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktı - Son Dakika
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Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktı

13.02.2023 09:34

Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktıHATAY Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib depremin 170'inci saatinde göçük altından çıkartıldı.

Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktı

HATAY Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib depremin 170'inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Enkazdan tekbir getirerek yürüyerek çıkan Suriyeli adam arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe olan Antakya'da saatlerce enkaz altında kalan Suriyeli 42 yaşındaki Habib isimli adam 911 arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Habib Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

"Umudumuzu kaybetmedik"

911 arama kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, "Yorgunduk, bitmiştik dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızda var. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 42 yaşındaki Habib enkazdan yürüyerek çıktı - Son Dakika
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