Hatay'da 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde, Suriye
'den Türkiye
'ye geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy
ve Kışlak
mahalleleri kırsalında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 18 kişiyi yakaladı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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