Son Dakika Haberleri: Hatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama
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Hatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama

33 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, güvenlik güçlerince 18 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi, tutuklandı.

Hatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, güvenlik güçlerince 18 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi, tutuklandı.
3'üncü Hudut Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yayladağı ilçesi kırsalında şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. Ağaçlık alana kaçan biri Suriyeli 2 kişi, askerin havaya ateş açması üzerine teslim oldu. Çevrede yapılan arama sırasında 15 çuval içinde gümrük kaçağı 18 bin 750 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Yayladağı Jandarma Komutanlığı'nca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Yayladağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
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