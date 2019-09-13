Hatay'da, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 tutuklama
33 dakika önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, güvenlik güçlerince 18 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde, güvenlik güçlerince 18 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi, tutuklandı.
3'üncü Hudut Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yayladağı ilçesi kırsalında şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. Ağaçlık alana kaçan biri Suriyeli 2 kişi, askerin havaya ateş açması üzerine teslim oldu. Çevrede yapılan arama sırasında 15 çuval içinde gümrük kaçağı 18 bin 750 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Yayladağı Jandarma
Komutanlığı'nca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye fiyatlarında bin TL indirime gitti