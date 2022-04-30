Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.04.2022 19:08
Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Reyhanlı Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde ve Gültepe Mahallesinde bulunan bir evde kaçak akaryakıt bilgisine ulaştı. Polis ekiplerinin 2 adrese düzenlediği baskında 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili F.A., H.Z. ve F.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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