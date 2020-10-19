Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışı ile imalatını yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, içime hazır olduğu belirtilen 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi O.B. emniyete götürüldü.