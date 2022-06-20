Hatay'da 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
20.06.2022 12:42
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelçay Mahallesi'nde iki otomobili durdurup arama yaptı.
Araçlarda 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheliler H.Ç. ve A.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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