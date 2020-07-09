Hatay'da 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi.

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde sahte içki satıldığı ihbarı üzerine 2 eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde 2 bin 660 litre sahte içki bulundu, H.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 2 bin 660 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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