Hatay'da 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde sahte rakı ürettikleri tespit edilen bir ikamete yapılan baskında 2 bin 730 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olay, ilçeye bağlı Ballıöz Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı sahte rakı ürettikleri tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "Öğle" isimli uyuşturucu madde tespit edici köpeği ile yapılan aramada 2 bin 730 litre sahte rakı, 6 bin litre rakı yapımında kullanılan damıtılmaya hazır üzüm posası, 52 adet içerisinde rakı bulunan jelikan diye tabir edilen bidon, 730 adet boş pet şişe ve 1 adet damıtma teknesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak alkol Defne İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasını müteakip imha edilirken, S.Ö. ve R.U. isimli iki şahıs ise gözaltına alındı.

Şahısların jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi. - HATAY