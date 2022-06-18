Yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş 2 kaplumbağayı fark etti. Deniz kaplumbağalarının büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Ölü bulunan kaplumbağalardan birinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu, diğerinin de caretta caretta olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da 2 deniz kaplumbağası sahile vurdu - Son Dakika

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