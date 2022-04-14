Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

14.04.2022 09:56
Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin M.C. ile C.K. olduğunu belirleyen polis, aynı mahallede zanlıları gözaltına aldı.

İş yerinden çalınan ve şüphelilerin adresinde ele geçirilen motosiklet, motorlu ağaç testeresi, boru kaynak makinesi, matkap, spiral, hoparlör ve takip cihazı sahibine teslim edildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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