Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzin'de yaptığı yol kontrolünde M.O.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

Ekipler sürücünün yanında bulunan ve çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, mutfak eşyası ve bir enerji şirketine ait 7 kilogram bakır kablo ele geçirdi.

Hassa'daki yol kontrolünde de M.S'nin kullandığı hafif ticari araçta GSM şirketine ait 4 bin metre telefon kablosu bulundu.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.