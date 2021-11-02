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Hatay'da 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 2 hükümlü yakalandı

02.11.2021 15:06
Hatay'da 2 hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan 19 yıl ve 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hatay'da çeşitli suçlardan 19 yıl ve 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ve Defne ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.C. ile yağma ve tehdit suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B'yi yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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