Hatay'da 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antakya ilçesine bağlı Karaalibölüğü Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen kişin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.