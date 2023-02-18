'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK' - Son Dakika
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'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK'

18.02.2023 16:24

Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı (3)Hatay'da Kanatlı Apartmanı enkazından biri bebek 2 kişiyi sağ çıkaran Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin kaptanı Erlan Musuraliev, "Ayın 7'sinde Türkiye'ye geldik.

Hatay'da 2 kişi enkazdan 296'ncı saatte kurtarıldı (3)

Hatay'da Kanatlı Apartmanı enkazından biri bebek 2 kişiyi sağ çıkaran Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibinin kaptanı Erlan Musuraliev, "Ayın 7'sinde Türkiye'ye geldik. Önce Kahramanmaraş'ta çalıştık. 2 gün önce de Hatay'a gelip çalışmaya başladık. Bu sabah saat 08.00'den beri bu enkazda görev yapıyoruz. Kepçeyle, kazmayla çalışıyoruz. İlk olarak bir erkek sesi duyduk. Yaptığımız çalışmalarda canlı vatandaşları çıkardık. Çıkardığımız adam bize 5 kişi olduklarını belirtip, 'Çocuklarımda var' dedi. Başka da bir şey söylemedi. Kendisinin durumunun nasıl olduğunu öğrendikten sonra, enkazdan 2 kişiyi daha canlı çıkardık. Enkazda başka canlı olup olmadığını bulmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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Kırgızistan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ÖNCE SESİ DUYDUK SONRA CANLI ÇIKARDIK' - Son Dakika

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