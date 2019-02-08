Son Dakika Haberleri: Hatay'da 2 Kişinin Öldüğü Patlamada Ev Sahibi Tutuklandı

Hatay'da 2 Kişinin Öldüğü Patlamada Ev Sahibi Tutuklandı

47 dakika önce

Hatay'da 2 katlı binada meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

Hatay'da 2 Kişinin Öldüğü Patlamada Ev Sahibi Tutuklandı, System.String[]
Hatay'da 2 katlı binada meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili ev sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde 25 Ocak günü 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada Yusuf Çolak (24) ve Suriye uyruklu Ahmet Muhammet (40) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Altınkaya, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa
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